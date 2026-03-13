侍ジャパンの菊池雄星投手（34＝エンゼルス）が12日（日本時間13日）、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝が行われるローンデポ・パークで行われた全体練習で、ブルペン入りして25球を投げ込んだ。ブルペン後、メディア取材に応じた菊池。この日の早朝インスタグラムのストーリーズで「時差ぼけ対策朝食会」を行ったことを明かしていたことについて触れられると「僕が、声掛けたんですけど。あの、強制的