【痩せないNG習慣を見直す】筋肉量が大切なのに体重計の数値に一喜一憂する ダイエット中に訪れる、体重の減らない停滞期は、相当やきもきしますね。でも大丈夫、順調に体が変わっている証拠なんです。 そもそも、運動も記録も毎日しているからこそ停滞期とわかるわけです。あなたはえらい！ 停滞期が訪れる理由を知れば、がっかりせず、諦めず、モチベーションを上げて、運動を楽しみ続けることができるかも。何よ