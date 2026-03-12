ダイエット停滞期は「体が変わり始めた」サイン？ 体重計の数値よりも筋肉量を気にしよう！【カラダが変われば人生が変わる 一生痩せ体質になるすごい習慣】

【痩せないNG習慣を見直す】筋肉量が大切なのに体重計の数値に一喜一憂する

ダイエット中に訪れる、体重の減らない停滞期は、相当やきもきしますね。でも大丈夫、順調に体が変わっている証拠なんです。

そもそも、運動も記録も毎日しているからこそ停滞期とわかるわけです。あなたはえらい！

停滞期が訪れる理由を知れば、がっかりせず、諦めず、モチベーションを上げて、運動を楽しみ続けることができるかも。何より大切なのは、習慣ですからね。

まずはホメオスタシス。体が今の状態を維持しようとする機能のことです。変化があるからこそ、発動しているのです。

そして筋肉量の増加。実は体が引き締まって筋肉が増している、嬉しい事実を見落としているかも。筋肉は脂肪よりも重いので、体重の落ち方は自然とゆっくりになりますよ。体重だけでなく、体脂肪率も計測するようにしましょう。

大切なことは体重計の数値に一喜一憂しないこと。

また、筋肉量が増えると、体を維持するための基礎代謝が上がります。基礎代謝とは、体温調整や呼吸、心拍など、何もしなくても体が必要とするエネルギー消費のことです。

筋肉が増えて代謝が高まることこそ、自然に痩せていく仕組みのひとつです。目指していた「痩せ体質」に近づいているという証拠ですよ。やりましたね！

まとめ

筋肉量が増えれば、代謝も上がり痩せやすく太りにくい体が手に入る。

