イラン情勢をめぐる原油価格の高騰をうけ、高市首相は、16日にも石油備蓄を放出すると表明しました。高市首相「G7各国や国際エネルギー機関とも連携をしながら、我が国の石油備蓄を活用する方針でございます」高市首相は、タンカーがホルムズ海峡を事実上通れない状況が続いていて、「今月下旬以降、原油輸入は大幅に減少する見通しだ」と説明しました。そこで、ガソリンなどの供給に支障が生じないよう、来週16日にも石油備蓄の放