エレコムは3月10日、ペットの犬や猫に2種類のフードをあげられるタイマー式自動給餌器「PET-AF08WH」を発売した。点灯実勢価格は9,980円前後の見込み。PET-AF08WH左右独立タンクを備えた自動給餌器。左右それぞれのタンクで給餌時間や量、回数を設定でき、例えば左タンクに主食、右タンクにおやつや栄養補助食を入れるなどして、2つの食事を組み合わせるなどの対応が可能。給餌は1日最大6回までで、給餌時間・回数はタイマーで設定