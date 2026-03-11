中東情勢の緊迫化を受け、ガソリン価格が4週連続で値上がりしています。石油情報センターによりますと、9日（月）時点の全国のレギュラーガソリンの平均小売価格は、1リットルあたり161円80銭で、先週より3円30銭、上昇しました。値上がりは4週連続で、160円を超えるのは去年12月以来、およそ3か月ぶりです。ホルムズ海峡が事実上封鎖されたことによる原油の高騰が要因です。国際的な原油価格の指標となるWTI原油の先物価格は、ア