3月10日、『崩壊：スターレイル』公式Xアカウントより新キャラクター「銀狼LV.999」が発表された。 今回発表されたキャラクターは、銀狼のさらなる強化を得た姿だ。日本語CVは阿澄佳奈が務める。運命は「愉悦」、属性は「虚数」となる。 「銀狼LV.999」は、『崩壊：スターレイル』が3周年を迎えるバージョン4.2に実装予定だ。 （文＝リアルサウンドテック編集部）