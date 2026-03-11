サトウ食品<2923.T>が続伸している。１０日の取引終了後に発表した第３四半期累計（２５年５月～２６年１月）連結決算で、売上高４０４億４５００万円（前年同期比１１．４％増）、営業利益４９億９１００万円（同９９．８％増）、純利益３９億６８００万円（同２．１倍）となり、営業利益が通期予想を上回って着地したことに加えて、期末一括配当予想を７０円から７５円（前期７０円）へ引き上げたことが好感されている。



もち米や餅粉の価格高騰を背景に、比較的価格が安定している包装餅へ消費者の需要がシフトし、包装餅製品の販売が計画を上回る水準で推移したほか、包装米飯も主力製品を中心に堅調だった。また、昨年１０月に包装米飯及び包装餅製品の価格改定を実施したことや、減価償却の進行に伴い償却費負担が減少したことも利益押し上げに貢献した。



なお、２６年４月期通期業績予想は、売上高５００億円（前期比７．６％増）、営業利益２７億円（同０．１％増）、純利益２３億円（同１８．０％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS