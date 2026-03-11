新聞配達、郵便配達、そば屋の出前……日本の風景に溶け込んできた“日常の足”、50ccのスーパーカブが消えつつあるのをご存じでしょうか。排ガス規制対応のため、国内メーカーの50cc原付は2025年10月31日で生産終了してしまったのです。その代わりに登場したのが「新基準原付」。これは、総排気量は50?超〜125?以下、最高出力は4.0kW以下と50cc相当に抑えてあり、原付免許で乗れるというもので、いわば「新しい原付」という位置づ