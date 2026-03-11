¸¶¥Á¥ã¥ê¤Ê¤Î¤Ë110cc¡©¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥ÖLite¡×¤Ë¾è¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿¥«¥Ö110¤Ë¤Ê¤¤°Õ³°¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È
¿·Ê¹ÇÛÃ£¡¢Í¹ÊØÇÛÃ£¡¢¤½¤Ð²°¤Î½ÐÁ°¡Ä¡ÄÆüËÜ¤ÎÉ÷·Ê¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡ÈÆü¾ï¤ÎÂ¡É¡¢50cc¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ö¤¬¾Ã¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÇÓ¥¬¥¹µ¬À©ÂÐ±þ¤Î¤¿¤á¡¢¹ñÆâ¥á¡¼¥«¡¼¤Î50cc¸¶ÉÕ¤Ï2025Ç¯10·î31Æü¤ÇÀ¸»º½ªÎ»¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö¿·´ð½à¸¶ÉÕ¡×¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÁíÇÓµ¤ÎÌ¤Ï50ÕÄ¶¡Á125Õ°Ê²¼¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ï4.0kW°Ê²¼¤È50ccÁêÅö¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¢¤ê¡¢¸¶ÉÕÌÈµö¤Ç¾è¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¤¤¤ï¤Ð¡Ö¿·¤·¤¤¸¶ÉÕ¡×¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¡£º£²ó¤Ï¥Û¥ó¥À¤«¤é¿·´ð½à¸¶ÉÕ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ö¤È¡¢¾®·¿Æó¼ïÌÈµö¤¬É¬Í×¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ö¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¡¢¥Õ¥§¥ë¤µ¤ó¤¬2Âæ¤ò¾è¤êÈæ¤Ù¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤ì¤¯¤é¤¤°ã¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¿·´ð½à¸¶ÉÕ¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ð¥¤¥¯¤Ê¤Î¤«¡¢É¬ÆÉ¤Ç¤¹¡ª¡Ê¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¡¥Õ¥§¥ë¥Ç¥£¥Ê¥ó¥È¡¦¥ä¥Þ¥°¥Á¡Ë
¤Þ¤À¥«¥Ê¥À¡ªÉ¹ÅÀ²¼30¡î¥¤¥¨¥í¡¼¥Ê¥¤¥Õ¤«¤é¡¢²¹ÃÈ¤Ê¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¤Ø
¡¡¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤´¤¤²¤ó¤è¤¦¡£
¡¡¥Õ¥§¥ë¥Ç¥£¥Ê¥ó¥È¡¦¥ä¥Þ¥°¥Á¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£½µ¤âÌÀ¤ë¤¯³Ú¤·¤¯¥è¥¿ÏÃ¤«¤é»²¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤¤¤Þ¤À¥«¥Ê¥À¤ÇÇ´¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥¨¥í¡¼¥Ê¥¤¥Õ¤«¤é¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥¨¥í¡¼¥Ê¥¤¥Õ¤òÈ¯¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸áÁ°5»þ²á¤®¡£µ¤²¹¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹30¡î¤Ç¤¹¡£¤µ¤Ö¤¤¡£
¡¡°ÜÆ°ÅöÆü¤Î¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¤Îµ¤²¹¤Ï6¡î¡£¤³¤ó¤Ê²¹ÅÙ¤Ç¤âÃÈ¤«¤¯´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥¢¡¼¥ê¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤ò¤·¤Æ¸áÁ°Ãæ¤ÏÂÆÌ²¤òìÅ¤Ã¤Æ¡¢¸á¸å¤«¤é³¹¤ò»¶ºö¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¤Ï¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤³¹¤Ç¤¹¡£
¡¡³¹¤«¤é30Ê¬¤Î¾ì½ê¤Ë¥¹¥¡¼¾ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ»¶ñ¤ò¼Ú¤ê¤Æ·Ú¤¯³ê¤í¤¦¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ä¡¼¥ê¥¹¥È¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¡Öº£Ç¯¤ÏÀãÉÔÂ¤Ç¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬°¤¤¤«¤é¡¢¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤ï¤è¡£ÆüËÜ¿Í¤Ê¤é¥Ë¥»¥³¤Ë¤ª¹Ô¤¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¡£²¿¤ÈÀµÄ¾¤Ê´Ñ¸÷°ÆÆâ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡½µËö¤Ë¥Á¥ã¥¤¥Ê¥¿¥¦¥ó¤Ç½ÕÀá¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¸«Êª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¤ÏËÌÊÆÍ¿ô¤ÎÃæ¹ñ·Ï½»Ì±¤¬Â¿¤¤ÅÔ»Ô¤Ç¡¢¿Í¸ý¤Î¼Â¤Ë25¡ó°Ê¾å¤¬Ãæ¹ñ·Ï¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ê¤Î¤À¤«¤é¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ïµ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¤¡£1»þ´Ö°Ê¾å¤â±ä¡¹¤ÈÎó¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Á¥ã¥¤¥Ê¥¿¥¦¥ó¤ÇÃë¿©¤òÀÝ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°Â²Á¤ÇÈþÌ£¤·¤¯ÎÌ¤¬Â¿¤¯¡¢¤·¤«¤â¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Áá¤¤¡£ÅöÁ³¡¢Å¹¤ÏÂçÈËÀ¹¤Ç¤¹¡£Ãæ¹ñ·Ï¤Î¿Í¤Ï¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤¡£
Î¢Æ»¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ëÃæÆÇ¼Ô¤¬¡Ä¡Ä
¡¡¤Ë¤®¤ä¤«¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê³¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¹ñ¤â¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ëÃæÆÇ´µ¼Ô¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤¿Î¢¤ÎÆ»¤òÊâ¤¯¤È¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤¸÷·Ê¤òÌÜ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥«¥Ê¥ÀÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢°ÍÂ¸¾É´µ¼Ô¤ò¡ÖÈÈºá¼Ô¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö´µ¼Ô¡×¤È¤·¤Æ°·¤¦Èï³²Äã¸ºÀ¯ºö¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë´µ¼Ô¿ô¤Ï¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¹ñ¤Ë¤â¸÷¤È±Æ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¡¢ËÜÊÔ¤Ø¤È»²¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÆóÎØ¡£¥Û¥ó¥À¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ö110¡×¾è¤êÈæ¤Ù»î¾èµ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
