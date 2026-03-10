Photo: Michigan DNR 2025年6月25日の記事を編集して再掲載しています。新種なら、「クビノワグマ」とか呼ばれそう。米ミシガン州で、ちょっと変わったクマが発見されました。とある住民の方が私有地に設置したカメラに映ったそのクマは、首の周りに輪っかがついているのですが、実はこれ、首にプラスチックのふたがはさまっていたんです。しかも、2年間も。 3年前に発見されていたミシガン