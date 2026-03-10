Photo: Michigan DNR

2025年6月25日の記事を編集して再掲載しています。

新種なら、「クビノワグマ」とか呼ばれそう。

米ミシガン州で、ちょっと変わったクマが発見されました。とある住民の方が私有地に設置したカメラに映ったそのクマは、首の周りに輪っかがついているのですが、実はこれ、首にプラスチックのふたがはさまっていたんです。しかも、2年間も。

3年前に発見されていた

ミシガン州天然資源局（DNR）が初めてこのクマの存在を知ったのは、2023年のこと。現地事務所の生物学者が、奇妙な風貌の幼いクマを発見したのです。

それ以来、何度かこのカメラ映像で目撃されたこのクマですが、しばらくして一切姿を見せなくなりました。

そして2025年5月、再び、立派な若熊となった姿が現地在住の男性に発見されたのです。彼はDNRに通報。DNRは許可を得たうえで罠を仕掛け、6月2日にクマを無事捕獲、首のフタを除去しました。

生物学者によると、このクマの首に引っかかっていたのは、約140リットルのドラム缶に使用されていたと思われる青いプラスチック製のフタ。そこに開けられた約13cmの穴に頭がすっぽり挟まっていたのです。

そもそもこのドラム缶は土地の所有者が鶏のえさなどの資材を保管したり、クマをおびき寄せるために使用したりしているものだそう。ただ、本来はこうした事故を防ぐためのサイズ規定があり、それに違反していたんだとか。

Photo: Michigan DNR

少なくとも2年間は首にフタがはまった状態で暮らしていたクマ、麻酔をかけたうえでフタを切断してもらい、ようやく解放されました。

首に大きな傷跡や膿が溜まっていた以外、体重は一般的な2歳のクマとして標準的な45kgで、健康状態は悪くなかったのだそう。

土地所有者の方は、クマなどの動物がこういった被害にあわないよう、空の食品容器の廃棄方法やゴミの管理方法など、しっかり指導されたそうです。

動画で見るとちょっとシュールで可愛いですが、さぞかし暮らしにくい2年間だったことでしょう。私たちの身近にクマさんはあまりいませんが、たとえばお散歩中のワンちゃんにとってタバコのゴミやガラスの破片なんかは命に係わります。ゴミの扱いには注意しましょうね！

Source: Click On Detroit