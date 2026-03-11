パワーアップと低燃費を実現トヨタのポーランド法人は2026年2月23日、欧州トヨタの商用車部門であるトヨタプロフェッショナルが手がける商用バン「プロエース」の2026年モデルを発表しました。ズを展開しています。【画像】超カッコいい！ これがトヨタの“スライドドア”バン「“新”プロエース」です！ 画像で見る（30枚以上）そのうち、日本では「ハイエース」に相当する中型クラスがプロエースです。ミドルクラスの商用