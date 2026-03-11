パワーアップと低燃費を実現

トヨタのポーランド法人は2026年2月23日、欧州トヨタの商用車部門であるトヨタプロフェッショナルが手がける商用バン「プロエース」の2026年モデルを発表しました。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタの“スライドドア”バン「“新”プロエース」です！ 画像で見る（30枚以上）

そのうち、日本では「ハイエース」に相当する中型クラスがプロエースです。

ミドルクラスの商用バン・3列シートミニバンのシリーズとして欧州で2013年より販売されており、キャブオーバー型のワンボックスボディを持つハイエースとは異なり、乗用車と共通する（横置き・前輪駆動）FFレイアウトを大きな特徴とします。

現行型は2016年に登場した2代目です。

トヨタが欧州で提携を結ぶステランティスグループから供給を受けており、日本未販売のプジョー「エキスパート」／シトロエン「ジャンピー」などと兄弟車にあたります。

ポーランド市場のMDV（Medium-Duty Vehicle：中型商用車）クラスにおける人気モデルとして支持されており、2025年の年間（1月-12月）販売台数は4125台を記録しました。

パワーユニットは、ディーゼルエンジンのほか、2021年にはさらにBEV（バッテリーEV：電気自動車）の「プロエース Electric（エレクトリック）」も追加されています。

ボディサイズは、全長約4700mm〜5300mm×全幅1920mm×全高1899mmで、商用モデルのほか、乗用ワゴンタイプで3列シートレイアウトの「プロエース ヴァーソ」も設定されています。

商用バンモデルは前席3人掛けシートを標準装備し、車体後方には最大6.6立方メートル、1400kgのクラス最大積載量を備えます。

2023年11月にはマイナーチェンジがおこなわれ、内外装デザインを一新。大開口部を持つグリルを基調とするすっきりした印象のフロントマスクに生まれ変わったほか、内装は、ステアリングホイールデザインを一新しています。

そして今回の2026年モデルでは、ディーゼルエンジンが刷新されました。

従来の2リッター「D4-D」（直噴ディーゼルターボ）エンジンに代わり、新型2.2リッターD4-Dエンジンに換装されています。

これらのエンジンはCO2排出量を低減し、2026年1月以降に新規登録される乗用車（M1、M2）およびバン（N1、N2）カテゴリーのすべての車両に適用される最新の「ユーロ6e-bis」排出ガス規制に適合するものです。

まず150馬力バージョンは、6速マニュアルトランスミッション（MT）との組み合わせで、従来モデルより最高出力6馬力アップ、最大トルクトルクは30Nm増加の370Nmとなり、平均燃費も大幅に向上しました。

さらにパワフルな180馬力バージョンは、8速オートマチックトランスミッション（AT）との組み合わせで、従来モデルより3馬力アップ、最大トルクは400Nmとなり、こちらも燃費が向上し、また最大2500kgのけん引能力も有しています。

新たなプロエース バンのポーランドにおける価格（税抜き、以下同）は13万9500ズウォティ（約601万円・2026年3月上旬現在、以下同）からです。

また新2.2リッターディーゼルエンジン（150馬力）搭載車は15万7300ズウォティ（約678万円）から用意されます。

ベースグレードにも先進運転支援機能「トヨタセーフティセンス」やリアパーキングセンサーが標準装備されるほか、マニュアルエアコン、4スピーカーラジオ、右側スライドアドアなどが備わります。

また上位グレードには、10インチデジタルメーターや、ワイヤレスApple CarPlayおよびAndroid Auto接続を備えた10インチ「トヨタプロタッチマルチメディアシステムスクリーン」、デュアルカメラディスプレイ付きルームミラーなどの快適・安全装備も搭載されます。

乗用仕様のプロエース ヴァーソも同様に150馬力版と180馬力版の新型ディーゼルが搭載されます。

価格は、22万700ズウォティ（約951万円）から。

最上級のVIPバージョン（3列・7人乗り）は30万9500ズウォティ（約1335万円）です。

パワースライドドアや黒本革シート、後席用の多機能スライドテーブル、電動調整・マッサージ機能などを備えた前席シートなどを装備し、オプションで6人乗り仕様とすることも可能な贅沢な仕様となっています。