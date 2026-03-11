東日本大震災から１５年が経過した。今年の３・１１も被災した東北各地で追悼の式典が行われる。１５年という時間は赤ん坊が高校入学するだけの時間だ。大きな変化があるのが当たり前だが、被災地で何か変わったことはあるのか。「変化ですか…訪れるたびに建物が減っていっていることですかね」こう話すのは写真家の郡山総一郎氏だ。郡山氏は２０１１年３月１１日の震災発生時に被災地入り。それ以来、福島県浪江町の元酪農家