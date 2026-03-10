150万円で狙える「200馬力超え」のホットハッチ軽快な走りと手の届きやすい価格から、スズキ「スイフトスポーツ」は長らく国産ホットハッチの絶対的なベンチマークとして君臨してきました。しかし、2025年11月に惜しまれつつ生産終了を迎え、その最終型などの高年式中古車は200万円から300万円程度と価格が高騰しています。【画像】超カッコイイ！ これが“150万円以下”の「“小さな”スポーツカー」です！ 画像で見る（22枚