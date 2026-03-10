インドネシア航空会社による中華製旅客機の評価インドネシアのトランスヌサ航空は、中国の航空機メーカーであるCOMACのリージョナルジェット機C909を運航しています。この機体はかつて「ARJ21」の名称で開発され、2007年より生産が始まった中国初の実用国産ジェット旅客機です。ただこのモデル、機体自体が飛来することもない日本では“ナゾが多い旅客機”ということができるでしょう。実際の評価は、どのようなものなのでしょう