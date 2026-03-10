シチュエーションコメディ「アリフォルニア」（全4話／第1話：3月30日(月)深夜24時30分〜、第2話：4月9日(木)深夜27時5分〜、第3話：4月16日(木)深夜27時5分〜、第4話：4月23日(木)深夜27時5分〜）。収録に伴い囲み取材が行われ、主演の有田哲平(くりぃむしちゅー)、共演の深澤辰哉(Snow Man)、鈴木もぐら(空気階段)、兎(ロングコートダディ)が登壇。収録の裏話を語った。【動画】今イチバン面白い芸人たちが大集合！「にちようチ