Snow Man深澤辰哉、くりぃむ有田のミスを完璧フォロー「夜遊びせず準備した」：アリフォルニア
シチュエーションコメディ「アリフォルニア」（全4話／第1話：3月30日(月)深夜24時30分〜、第2話：4月9日(木)深夜27時5分〜、第3話：4月16日(木)深夜27時5分〜、第4話：4月23日(木)深夜27時5分〜）。
収録に伴い囲み取材が行われ、主演の有田哲平(くりぃむしちゅー)、共演の深澤辰哉(Snow Man)、鈴木もぐら(空気階段)、兎(ロングコートダディ)が登壇。収録の裏話を語った。
有田哲平、約20年ぶりのテレビコント
「アリの巣」で起こる数々の奇妙な事件を通じて、現代社会の孤独や停滞感をユーモラスかつ切実に描くシチュエーションコメディ。有田にとって、テレビ番組でのコントは約20年ぶりとなる。
有田は、牧島俊介プロデューサー(テレビ東京)から大量の企画を提案されたことを明かし、「テレ東の深夜らしく、わけのわからない企画が多くて(笑)。その中でまだ分かるのがこれだった」と説明。さらに「4択とかで出されると、どれか選ばなきゃいけない。1択だったら断っていたかも」と語り、一同大笑い。
共演の深澤は、オファーを受けた当初は数分程度のショートコントを想像していたといい、「1話で30分あると思わなくて」と、長尺かつ膨大なセリフ量に驚いたと告白。
海外での仕事の合間も「夜においしいご飯を食べに行ったり、遊びに行ったりせず、部屋で台本を覚えていた」と、多忙なスケジュールの中で準備を重ねたそう。
また、有田が「僕がセリフを間違えても、深澤くんがさりげなくフォローしてくれる。なんとかそのワードを引き出してくれて、彼は天才です」と称えると、深澤は「やめてください！ 一緒にお仕事できて光栄です」と照れ笑いを浮かべた。
独特なアリの衣装に身を包んだ4人。中でも「一番似合っている」と言われたのはもぐら。オファー当時は体重121kgだったが、この衣装を着る頃には約95kgまで減量。「もし痩せてなかったらこの衣装は着られなかった。ギリギリだった」とコメントした。
現場では、牧島プロデューサーによる“ある仕掛け”が緊張感を生んでいたことも明らかに。
共演の3人には打ち合わせで「有田さんはセリフを完璧に覚えてくるから、絶対に足を引っ張らないように」と伝え、一方で有田には「他の3人は完璧にセリフを覚えているので、有田さんはアドリブでガンガンやってください」と、真逆の指示を出していたという。
これを受け、結局は全員が当日までにすべてのセリフを暗記。有田は「最初はお互いに探り合っていて、相性は最初悪かった(笑)」と振り返った。
また、後輩芸人たちから有田への“リスペクト”が明かされる一幕も。
兎は、「有田さんが20年前に出演したコント番組を見て、芸人を志した」と告白。もぐらも、小学3年生の頃、地元・千葉県での営業に来たくりぃむしちゅーを見て「こんな田舎がこんなに盛り上がるんだ」と感動し、芸人を目指すきっかけになったと語った。
これに有田は「なんでそれを言わないの？ さっきまでスロットや好きなスイーツの話ばっかりしてたじゃん！ そんな話するくらいだったら言えよ！」とツッコミ。会場は大きな笑いに包まれた。
「アリフォルニア」は3月30日(月)に第1話放送後、地上波に先駆けて、TVerで全4話を先行配信！