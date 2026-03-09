この記事をまとめると ■ロータスのSUVであるエレトレにPHEV版が登場した ■エレトレXは952馬力の2リッター直4ターボ＋2モーター ■エレトレXの登場によりロータスのエンジンモデルをもう少しだけ堪能できそうだ EVメーカー化を撤回しPHEVを投入 ロータスがSUVを販売するとの報道が流れたとき、世界中のクルマ好きに衝撃が走った。すでにライトウエイトスポーツカー路線からスーパーカー路線へとブランドの舵を切っていたロータ