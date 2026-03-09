教諭の月平均残業時間2024年度の月平均残業時間が国の指針で定める上限45時間を超えた教諭の割合は、小学校が前年度比2.4ポイント減の22.2％、中学校は2.9ポイント減の39.5％だったことが9日、文部科学省の調査で分かった。過労死ラインとされる月80時間超は0.3ポイント減の1.3％と0.6ポイント減の7.4％。長時間労働は改善傾向にあるものの、依然高止まりしている。都道府県、政令指定都市、市区町村の計1804教育委員会を通じ