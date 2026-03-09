◇第6回WBC1次ラウンドD組ドミニカ共和国 12―1（7回コールド） オランダ（2026年3月8日マイアミ）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドD組のドミニカ共和国はオランダに12―1で7回コールド勝ちし、2連勝とした。ウラジーミル・ゲレロ（ブルージェイズ）、フニオール・カミネロ（レイズ）、オースティン・ウェルズ（ヤンキース）、フアン・ソト（メッツ）の4本塁打で圧倒。先発左腕ルイス・セベリ−ノ（