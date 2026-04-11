◆米大リーグドジャースレンジャーズ（１０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース大谷翔平投手（３１）が１０日（日本時間１１日午前１１時１０分開始予定）、本拠地・レンジャーズ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。日本人新記録となる４４試合連続出塁を達成できるかに注目だ。大谷は開幕から本拠地での６試合は１８打数３安打の打率１割６分７厘、本塁打０、長打０、打点