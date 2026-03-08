新車価格900万円の「“高級”軽自動車」に注目！イギリスの「ケータハム・カーズ・リミテッド」は、今もなお1台ずつ手作業でライトウェイトスポーツカーを製造し続けている希少なメーカーです。そんな同社が2026年1月に開催された「東京オートサロン2026」に出展し、最新モデルとなる「セブン170Rカップ」を披露。1月10日に発売されました。【画像】超カッコいい！ これが新車900万円の「“高級”軽自動車」です！（30枚以上）