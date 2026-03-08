新車価格900万円の「“高級”軽自動車」に注目！

イギリスの「ケータハム・カーズ・リミテッド」は、今もなお1台ずつ手作業でライトウェイトスポーツカーを製造し続けている希少なメーカーです。

そんな同社が2026年1月に開催された「東京オートサロン2026」に出展し、最新モデルとなる「セブン170Rカップ」を披露。1月10日に発売されました。

このセブン170Rカップは、日本の軽自動車規格に適合する2シーターモデルでありながら、サーキット走行を見据えた本格的な装備を標準で備えています。

どのような特徴があるのでしょうか。

1960年代から続く伝統のレトロなスタイルを継承しつつ、シリーズ最小の「セブン170」をベースに開発されたこのセブン170Rカップは、全長3100mm×全幅1470mmという非常にコンパクトなサイズに収まっています。

車両重量はわずか440kgと軽量で、地を這うような100mmの最低地上高と相まって、スペック以上の速度感と一体感をドライバーに提供します。

メカニズム面では、スズキ製の660cc直列3気筒ターボ「R06A型」エンジンに5速MTを組み合わせて搭載。最高出力63.6kW（85馬力）を発生するこのユニットは、誰もが扱いやすい特性にチューニングされており、0-100km／h加速は6.9秒以下を誇ります。

足回りには、LSD付きの「170R」をベースとした車高調整式のスポーツサスペンションを採用し、ロールを抑えた鋭いコーナリングを可能にしました。

また、155／65R14サイズのヨコハマタイヤ「ADVAN dB V553」や、高いホールド性を誇るフルバケットシートを通じて、路面の状況がダイレクトに伝わる設計となっています。

サーキットへの適応力も高く、スポーツロールケージや6点式レースハーネス、フューエルタンクプロテクションといった安全装備が当初から組み込まれています。その一方で、リアコンビランプにはLEDを採用するなど、現代的なアップデートも施されました。

※ ※ ※

セブン170Rカップの価格（消費税込）で898万7000円です。この価格には2026年から国内でスタートするワンメークレース「ケータハムカップ ジャパン」へのエントリー費が含まれている点も見逃せません。

ケータハムカップ ジャパンは筑波サーキットやスポーツランドSUGOなどの東日本シリーズと、岡山国際サーキットでの西日本シリーズに分かれて開催。

各シリーズの年間王者に輝けば、2027年にマレーシアのセパン・インターナショナルサーキットで行われる軽自動車24時間耐久レースへの招待（渡航費負担）という特典も用意されています。