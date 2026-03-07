【モデルプレス＝2026/03/07】お笑いコンビ・霜降り明星の粗品が、6日放送のラジオ番組『霜降り明星のオールナイトニッポン』（ニッポン放送／毎週金曜25時〜）に出演。Snow Manの渡辺翔太を絶賛した。【写真】粗品YouTubeに出演したスノメンバー◆粗品「めちゃくちゃ男気ある」渡辺翔太を絶賛この日の放送では、同日に公開された粗品のYouTubeチャンネル「粗品のロケ」に渡辺が出演したことが話題に。これを受け粗品は「渡辺くん