霜降り明星・粗品「めちゃくちゃ男気ある」Snow Man渡辺翔太を絶賛 実際に接した印象明かす
【モデルプレス＝2026/03/07】お笑いコンビ・霜降り明星の粗品が、6日放送のラジオ番組『霜降り明星のオールナイトニッポン』（ニッポン放送／毎週金曜25時〜）に出演。Snow Manの渡辺翔太を絶賛した。
【写真】粗品YouTubeに出演したスノメンバー
この日の放送では、同日に公開された粗品のYouTubeチャンネル「粗品のロケ」に渡辺が出演したことが話題に。これを受け粗品は「渡辺くんめっちゃええ人やな」とコメント。他にも渡辺について「めちゃくちゃ男気ある」と実際に接した印象を明かしていた。
また「粗品のロケ」で渡辺は、粗品からの出演オファーを受けた理由について「実は（粗品のYouTubeを）めちゃくちゃ観てて」と話し「（リスクなど）色々な気持ちが交錯しているんですけど『面白そうだな』が1番に来たので」と説明。しかし「個人の仕事は他のメンバーに共有するんですけどこれはしてないです。これが公開された時にメンバーは僕が出ていることを知るっていう」と語っていた。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
