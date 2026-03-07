俳優の中村倫也（39）が7日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。妻で日本テレビの水卜麻美アナウンサー（38）の最も凄いと思うことを明かす場面があった水卜アナとの夫婦生活に話が及ぶと、中村は「本当に凄い人です。あの人の凄さはまだバレてない凄さがいっぱいありますね」としつつ、「1番凄いのは、お皿から食べ物がなくなってくると寂しそうな顔するんです。あれが一番凄いです。本当に食べ物が好きな