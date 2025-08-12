俳優の中村倫也（38）が、11日に更新されたTBS系金曜ドラマ『DOPE麻薬取締部特捜課』（毎週金曜後10：00）の公式インスタグラムを登場。劇中で妻役の入山法子とユーモラスな2ショットをアップした。【写真】“妻”とのおちゃめ2ショットを公開した中村倫也本作の舞台、謎の新型ドラッグ【DOPE】が蔓延する近未来の日本。物語は、存在が世間に公表されていない秘密部署・麻薬取締部特殊捜査課、通称「特捜課」に異動した新