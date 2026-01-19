俳優の中村倫也（39歳）が、1月16日に放送されたバラエティ番組「ドラマでクイズ！THEキリヌキ」（TBS系）に出演。過去のことは覚えていないという戸田恵梨香に対して「戸田はああいう女です」と語った。TBSの1月スタートドラマの出演者が、TBSの歴代のドラマの名シーンから切り抜かれたセリフなどを当てるクイズに参加。戸田恵梨香が自ら出演した「流星の絆」（2008年）のセリフを覚えているかどうかがクイズとなった。戸田は「私