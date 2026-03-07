警察官採用試験で課される「論文」を、兵庫県警が2026年度から廃止する方針を決めた。県警によると全国初の措置。少子化で民間企業などとの採用競争が激化する中、論文対策の負担をなくし、受験者減少に歯止めをかける狙いがある。警察官の人材確保は県警の大きな課題だ。県警の受験者数は、平成以降最多だった03年度の1万172人から、24年度は1417人にまで減少。倍率は13.4倍から3.0倍へと低下した。県警はこれまで全ての採