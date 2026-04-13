運転手不足解消の一手として期待されている自動運転バスで事故が発生しました。新潟県弥彦村が運行するバスが4月12日、男女2人と衝突。事態を重く見た弥彦村は今後の運行については慎重に判断していくとしています。 13日、弥彦村が急遽開催した会見。 【弥彦村本間芳之 村長】 「負傷された方に対して、心よりお見舞い申し上げますととともに、このような事故を発生したことについて、弥彦村としても深くお詫び申し上げます