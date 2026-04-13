北海道・余市警察署は2026年4月13日、余市町の畑で男性が心肺停止の状態で発見され、その後、死亡が確認されたと発表しました。男性が発見されたのは、余市町梅川町の畑です。13日午後4時45分ごろ、「畑作業中に意識がなくなった」と男性の家族から消防に通報がありました。警察によりますと、この畑で農業を営む余市町の男性（55）で、男性は当時、窓がない小型油圧ショベルに乗っていましたが運転席で前のめりになり、心肺停止の