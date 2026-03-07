アメリカの司法省は、性的虐待の罪に問われた富豪のエプスタイン元被告に関する資料を追加公開しました。未成年の時にトランプ氏から性的虐待を受けたと主張した女性の証言記録が含まれています。アメリカの司法省は5日、エプスタイン元被告に関する資料を追加で公開しました。その中には、FBI=連邦捜査局が2019年に実施した聴取の記録が含まれていて、1980年代、当時13歳から15歳だった女性が東部ニューヨーク州かニュージャージ