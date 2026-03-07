◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC チェコ-チャイニーズ・タイペイ(7日、東京ドーム)前日は日本に0-13と大敗を喫したチャイニーズ・タイペイが、2回までに6得点と大量リードを奪いました。今大会はオーストラリアと日本に連続で完封負けを喫し、2試合を終え未勝利＆無得点だったチャイニーズ・タイペイ。しかしこの試合はチェコ相手に素晴らしい入り方を見せました。初回、セーフティーバント2本でチャンスを