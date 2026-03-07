ホットペッパーグルメ外食総研が1月の外食市場規模を発表。居酒屋など飲酒に関連した業態の不調などが原因で、市場規模は10カ月ぶりに前年同月を下回ったことが分かった。【こちらも】12月の外食市場規模、9カ月連続で前年上回る外食単価が最高額に■外食市場は10カ月ぶりに前年同月下回る5日、ホットペッパーグルメ外食総研が1月の外食市場調査を発表した。首都圏、関西圏、東海圏の外食市場規模は前年同月比0.9%減となり、