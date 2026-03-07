TBS系「王様のブランチ」に生出演ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルに輝いた三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が7日、TBS系「王様のブランチ」に生出演した。土曜日の午前、意外な番組への登場にネット上から驚きの声が寄せられた。2人は帰国後、記者会見やメディア出演など多忙な日々を送っていたが、一旦落ち着いたようで、地元のイベントなどに参加していた。同番組には2人揃って日本代表の