TBS系「王様のブランチ」に生出演

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルに輝いた三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が7日、TBS系「王様のブランチ」に生出演した。土曜日の午前、意外な番組への登場にネット上から驚きの声が寄せられた。

2人は帰国後、記者会見やメディア出演など多忙な日々を送っていたが、一旦落ち着いたようで、地元のイベントなどに参加していた。同番組には2人揃って日本代表のウェアをまとって出演した。

三浦は、普段カナダ拠点で日本食をあまり食べられないようで、帰国後は「2日に1回くらい寿司を食べています」と笑顔で明かした。今や時の人となった2人。三浦は「帰ってきたらテレビをつけたら私たちがいる」と驚きを隠せず。木原も「朝食を食べながらテレビを見てたら自分たちが出てくるので、すごく違和感があります」と話した。

さらに、五輪で話題となった木原が三浦を持ち上げる「木原運送」を番組内で実際に披露。軽々と持ち上げ、スタジオから拍手が起こった。

出演すること自体は日本スケート連盟公式Xでも伝えられていたが、実際に見たX上の視聴者からは「マジでブランチに出てる！」「りくりゅうをブランチで観る日が来るとは」「朝からりくりゅうペア素敵すぎませんか」などの声が寄せられた。



（THE ANSWER編集部）