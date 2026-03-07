侍ジャパンの大谷翔平（31）が、いきなり持ち前の長打力を披露した。【もっと読む】“OB無視”だった大谷翔平が慌てて先輩に挨拶の仰天！6日の台湾との1次リーグ初戦、二回の第2打席だった。1死満塁の好機で打席に立つと、相手先発右腕の鄭浩均の甘く入った変化球を捉えて右翼スタンドに運ぶ先制のグランドスラム。主砲の一発で勢い付いた打線は止まらず、吉田（レッドソックス）、村上（ホワイトソックス）のメジャーリーガー