◆ＷＢＣ１次ラウンドＡ組パナマ１―３キューバ（６日・プエルトリコ・サンファン＝ヒラム・ビソーン・スタジアム）ＷＢＣのＡ組、プエルトリコラウンドが６日（日本時間７日）に開幕。キューバは、ＮＰＢ在籍のモイネロ（ソフトバンク）が勝利投手、Ｒｉ・マルティネス（巨人）がセーブを挙げる展開で、パナマに３―１で勝利した。先発したモイネロは初回からピンチを背負った。一塁Ａ・マルティネスの悪送球で先頭打者に