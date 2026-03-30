大接戦の末、王者惜しくも。。。 ◇3月28日／2025-26リーグＨレギュラーシーズン男子第19節▢富士見市立市民総合体育館 写真：監督からの指示を聞くキャプテン古屋（右）と田中（左） 国内最高峰のハンドボールリーグであるリーグＨ。Ｖ６を目指す豊田合成ブルーファルコン名古屋は、現在リーグ６位の大崎オーソル埼玉と対戦した。ブルーファルコンのヨアン