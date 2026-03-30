◇セ・リーグ巨人6−12阪神（2026年3月29日東京D）巨人は、今季初の2桁12失点で2連敗を喫し、14年ぶりの開幕カード負け越しとなった。WBCに出場していた大勢と守護神・マルティネスが不在の中、終盤に救援陣が踏ん張れず逆転負け。阿部監督は「いるメンバーで頑張るしかない。彼らが戻ってくるまでは辛抱して、みんなで頑張っていきたい」と前を向いた。序盤で4点差をつけられたが、5回にダルベックが2号同点2ラン、7回