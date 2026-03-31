ガーディアンズ戦に先発【MLB】ガーディアンズ 4ー2 ドジャース（日本時間31日・ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手が30日（日本時間31日）、本拠地でのガーディアンズ戦で今季初登板。4回0/3を投げて4安打1失点。4奪三振2四球の内容で黒星を喫した。試合後には「しっかりゾーンの中で勝負できた」と手応えを口にした。2回までは無失点の立ち上がりも、3回に先頭ペイジズに右翼線二塁打を浴びると、送りバントの後にク