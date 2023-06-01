ＮＨＫは６日、報道局スポーツセンターに勤務していた中元健介チーフディレクター（５０）が不同意性交などの疑いで、警視庁に逮捕されたと発表した。警視庁渋谷署によると、逮捕容疑は１月４日、渋谷区の路上を歩いていた女性に声をかけてビルに連れ込み「俺、危ない物持ってるから」などと脅し、わいせつな行為をした疑い。女性はすぐに現場付近の交番に駆け込んだ。同容疑者は自転車で去ったが、防犯カメラの捜査などで浮上