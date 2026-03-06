3月6日放送のNHK『あさイチ』に、二宮和也がVTR出演。この日スタジオにゲスト出演した、プライベートでも親交があるという竹内涼真の魅力を語った。【関連】竹内涼真、二宮和也とは“家に行くほどの仲”と明かす「ゆったりお酒飲みながら…」VTR内で、二宮は竹内の“一番の魅力”について、「やっぱね、やつの人柄じゃないですか？それは」と切り出した。続けて、「僕がいま40代前半なんですけど、それぐらいの年代の人間って、や