日本の連覇は無理？ WBC開幕も不安要素だらけ野球世界一を決める国際大会『2026 ワールド・ベースボール・クラシック』（以下、WBC）がいよいよ開幕。前回王者である“侍ジャパン”こと日本代表チームは、3月6日に東京ドームで行われる台湾戦から連覇に向けて動き出すことになる。振り返ると、WBCの歴史はドラマの連続と言っても過言ではないだろう。当初こそ「メジャーリーガーは本気なのか？」「シーズン前の調整段階にする意味