3月27日のセ・パ開幕に向けてオープン戦に臨んでいるプロ野球の各チーム。今年もキャンプ地には多くのファンが訪れたが、必ずしも選手を応援する“ファン”だけとは限らない。選手の好意を踏み躙る転売行為が横行してーー。【写真】前田健太らを隠し撮りか…『メルカリ』に大量出品された“悪質”サイン転売大手フリマアプリ『メルカリ』では現時点でも、選手直筆のサイン色紙やサインボールが大量出品されている。中には本物