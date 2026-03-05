image: generated at whisk 雨の日の太陽光パネルって無用の長物感がすごいですが、実際、わずかには発電しているそう。とはいえ、当然に発電量は大きく落ちます。それならば、もっと他にいいやり方はないものかと考えたのか、スペインの研究チームが常識をひっくり返してきました。雨粒がパネルに当たるたびに発電する、晴れも雨も「全天候型」のハイブリッドデバイスです。雨粒1滴で110ボ