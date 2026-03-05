5日午後、石川県七尾市の和倉温泉の解体現場で身元が分からない1人の遺体が見つかりました。警察は、事件に巻き込まれた可能性は低いとみて、身元の特定を進めるとともに亡くなった経緯を調べています。5日午後2時15分ごろ、七尾市和倉町の和倉温泉にある旅館の解体現場で、作業員の男性が身元の分からない1人の遺体を発見し、警察に通報しました。警察によりますと、遺体は亡くなってから数週間以上が経過しているとみられ、性別