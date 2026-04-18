¸òÄÌ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¸µÀ¤³¦¥é¥ó¥­¥ó¥°£±°Ì¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥¦¥Ã¥º¡Ê£µ£°¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤¬·Ù»¡´±¤Ë?Ææ¤ÎÈ¯¸À?¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¡¢±Ñ»æ¡Ö¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£¥¦¥Ã¥º¤Ï£³·î£²£·Æü¤Ë¼«Âð¶á¤¯¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾Ãæ¤Ë¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤ËÄÉÆÍ¡£»ö¸ÎÅö»þ¡¢îÉîÄ¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ê¡¢Ç¢¸¡ºº¤òµñÈÝ¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤ÎºÛÈ½¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Î¸¡»¡Â¦¤¬¸øÈ½Á°¾Úµò³«¼¨¼êÂ³¤­¤Î°ì´Ó¤·¤ÆÄó½Ð¤·¤¿Ê¸½ñ¤òÆ±»æ¤¬Æþ¼ê¤·¤¿¤È¤·¡Ö»ö¸Î¸½¾ì¤Ç·Ù»¡´±¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ô